Kako je Milana Vuković Runjić na čelu Gradskog ureda za kulturu, zaprepaštena, ugledala samu sebe!

“Brak je, u velikom broju slučajeva, neuspješan pokušaj dvoje ljudi da provedu sretan život zajedno”, počinje svoju heretičku kolumnu Milana Vuković Runjić i pita se zašto je tome tako. “Nije filozof Jacques Derrida jedini koji je tvrdio kako su muškarci zapravo “nježniji spol”. Ponavljam, ima još žena koje stavljaju ručak na stol i pomalo strepe hoće li to mužu biti ukusno. No model odumire. Kažem to bez ikakve nostalgije, ali s izvjesnom brigom. Dugoročno, sve je više ljudi u razvijenim zemljama Europe koji preferiraju samotan život nad onim u paru. Zajednički život čini im se dosadnim i napornim. Draža im je serija na Netflixu nego ceketavi partner.”