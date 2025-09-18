Kad priroda poludi, beton i željezo drže stranu povrću

S nekima od njih možete napraviti nepopravljivu štetu, kao što je korištenje soli, a kemijskim sredstvima kao što je pužomor možete otrovati i druge životinje poput mačaka, pasa, peradi. Borba protiv ovih štetnika je dugotrajna i zahtijeva stalnu kontrolu. Ljuske od jaja, piljevina, mamci s pivom, patke koje ih potom papaju, prskanje vodom u kojoj su uginuli puževi… samo su neki od načina koji se koriste u malim vrtovima. No, zanimljiva je metoda i zobenim pahuljicama. Pahuljice pomiješajte s vodom te posudu stavite u vrt. Primamit će puževe, poput piva, te će se oni najčešće utopiti u ovoj kaši. Suhe pahuljice stavite u posudu ili oko biljaka. Nakon što ih pojedu, one će nabubriti u njihovom probavnom traktu te vjerojatno uzrokovati njihovo ugibanje. Ne pretjerujte s količinom jer možete privući glodavce i ptice. Agroklub