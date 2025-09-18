Kako je vrt kraj Zagreba postao otporan na vjetar, kišu, snijeg i sunce - Monitor.hr
Kad priroda poludi, beton i željezo drže stranu povrću

Kako je vrt kraj Zagreba postao otporan na vjetar, kišu, snijeg i sunce

Nakon deset godina pokušaja i pogrešaka, poznata vrtlarica iz okolice Zagreba stvorila je vrt koji odolijeva svim vremenskim (ne)prilikama. Umjesto drvenih, postavila je betonske gredice koje traju desetljećima, podlogu je betonirala da spriječi korov i blato, a cijeli prostor učvrstila željeznom konstrukcijom otpornom na oluje. Dodala je mrežu protiv divljači, sustav navodnjavanja kap po kap i bijelu zasjenjivaču koja hladi i štiti od tuče. Rezultat je dugoročno održiv, funkcionalan i gotovo samoodrživ vrt koji traži manje rada nego ikad. Jutarnji


