Možda ako živiš sam na brdu

Dosta se priča o tome kako je Gorski kotar lijep za posjetiti, a mene zanima kako je tamo živjeti. Blizina Rijeke je nekih 25 do 35 minuta, Zagreb je sat i 25 minuta. Povezanost je dobra što se prometa tiče. Kad realno pogledam to je kao Kanada ili Aljaska u malom, kvalitetan zrak, priroda koja je očuvana s obizirom kako je u selu gdje sam ja odrastao, moderni strojevi su uništili zemlju,vodu itd... pitao je jedan forumaš još prije dvije godine, da bi mu jedna druga korisnica nedavno odgovorila: Zrak je kvalitetan, ali što ti to znači kad ljudi uopće ne poštuju pravila za dimnjake i izgradili su ih tako da jedni drugima šalju dim ravno u prozore i balkone. A griju na drva 24 sata, tako da ti se može dogoditi da većinu godine ne možeš otvoriti prozore i uživati u tom kvalitetnom zraku jer će ti biti kao da živiš u dimnjaku. To je naravno protuzakonito i u velikim gradovima se takvima odmah kaže da riješe i prilagode taj dimnjak, a tamo ćeš još ti biti na crnoj listi ako se žališ. I općenito, od svih tih dimnjaka nastane ekološka katastrofa u bilo kojem naseljenom mjestu… Lijepa naša