Na povratku s mora provesti koji dan...

Nakon što prođu jug Hrvatske, nemali broj stranih gostiju svrati do Gorskog Kotara. Tamo uz svjež zrak, mir, jezera i autohtone specijalitete sada mogu uživati i uz filmske poslastice. Prirodne ljepote, hladno jezero i ugodne temperature recept su za opuštajući odmor. Znaju to i turisti iz Njemačke. Bilo bi lijepo kad bi postojao noćni život, više kafića, restorana, a i kino, kaže za N1 jedna turistkinja iz Njemačke. No, broj noćenja je u padu, posebno glede domaćih gostiju. Procjenjuje se da je oko šezdeset milijuna eura potrebno uložiti u razvoj turističke infrastrukture i ponude, no gradovi i općine bez pomoći države su nemoćni. N1