Judith (72) je slikarica, muž joj je umro prije 20 godina. U veljači prošle godine deložirana je jer više nije mogla plaćati najam i otad živi u automobilu. „Ponižavajuće je. Ali mi, žene nikome ne govorimo o onome što prolazimo. Znate, kad žena ostane stara i sama, ona više nema sigurnosnu mrežu kontakata. Nekako, vratiš se u svoju samoću“, kaže Judith. Ujutro prvo ode po kavu i onda do mjesnog groblja na kojem se okupljaju beskućnici. Tamo se umije na javnoj pumpi i napravi plan za taj dan. “Ovakav život nije siguran za osobu moje dobi. Za sve što mi treba, moram voziti: ako mi treba hrana, moram voziti, ako mi treba kupaonica, moram voziti”. U unajmljenom kontejneru čuva stvari iz starog doma: nešto namještaja, odjeću i uspomene. “Plačem cijelo vrijeme, što je smiješno. Ne znam, valjda očekujem više od sebe. Svuda sam tražila, svuda. Ali ne mogu više, prestara sam za ovo. Trebam pomoć”. U prosincu 2022. uz pomoć neprofitne organizacije Community Teamwork Inc. našla je stan koji može plaćati. Dok vadi stvari iz kutija, Judith ne krije radost: “Dobrodošle, stvari, u naš novi dom! Još ne mogu vjerovati. Ujutro skuham kavu i sjednem kraj prozora. I suze krenu, ovaj put od zahvalnosti.”