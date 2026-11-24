Svatko iskušava svoj recept
Kako se europske države bore protiv stambene krize: Od ograničenja najamnina do zabrane turističkih apartmana
Španjolska, Nizozemska i Njemačka ograničavaju najamnine, pri čemu Barcelona do 2028. ukida dozvole za 10.000 turističkih apartmana, dok u Nizozemskoj regulacija potiče vlasnike na prodaju stanova. Portugal pojednostavljuje deložacije neplatiša i podiže poreze strancima, a Francuska ublažava ekološke zahtjeve radi brže gradnje. Ujedinjeno Kraljevstvo i Italija ulažu u gradnju stotina tisuća priuštivih stanova, dok Grčka ograničava kratkoročni najam i subvencionira kredite za kupnju prve nekretnine. Index