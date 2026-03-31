Guranje u 10 kvadrata: azijski ekstremni sport
Stambena kriza guši azijski gospodarski uspon
Azijski gradovi suočavaju se s masovnom urbanizacijom koja nadilazi kapacitete infrastrukture. Manjak od desetaka milijuna pristupačnih stanova u Indiji, Indoneziji i na Filipinima gura stanovništvo u slamove, što izravno šteti produktivnosti i zdravlju nacija. Glavne prepreke su kruti propisi, fokus investitora na luksuz i nerazvijena tržišta hipoteka. Stručnjaci sugeriraju da vlade trebaju prestati same graditi i okrenuti se poticanju privatnog sektora kroz porezne olakšice i subvencije. Rješavanje stambenog pitanja nije samo socijalni, već i ključni ekonomski test za budućnost regije. Jutarnji prenosi The Economist