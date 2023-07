Robot na sudu

Odmah nakon što je Ustavni sud odredio pritvor Milanu Bandiću, Ivan Turudić je, mimo procedure, zvao u Remetinec i tražio da se Bandića pusti na slobodu. Kad su ga novinari pitali je li to istina rekao je: “Što to vas briga?! Pa ja imam to pravo.” Postoje, dakle, ti neki načini na koje se može zaštiti ljude koji obnašaju funkcije kao što je funkcija gradonačelnika Milana Bandića. Postoje, i to ne samo u sapunicama, nego i u stvarnom životu, u državi koja se naziva pravnom, piše Ladislav Tomičić. Novi list