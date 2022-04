Bez kontrole i pameti, željan pozornosti

Mnogo veći problem je kalkuliranje SDP-a i Možemo. Za početak, stvar je statusa i utjecaja, a ni to nije nevažno u politici. Sve dok je Milanović de facto vođa opozicije HDZ-u, to ne mogu postati ni Peđa Grbin ni Sandra Benčić. A ako se oni nisu u stanju izboriti za autonomnu lidersku opozicijsku ulogu, onda ne zaslužuju ni preuzeti vlast u državi. Grbin je politički izašao ispod Milanovićeva šinjela i sigurno mu nije lako jasno se ograditi i odvojiti od svojega bivšeg stranačkog šefa i druga, ali on mora shvatiti da lider neće postati time što je porazio Bernardića i njegove ili što je prepolovio saborski klub SDP-a. Lider ljevice može postati jedino ako se suprotstavi Milanoviću, ako pokaže da nije politički lakej predsjednika Hrvatske. Za Index komentira Gordan Duhaček