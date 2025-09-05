Kakvu vodu zapravo pijemo? Najkvalitetnija voda iz slavine u - Međimurju - Monitor.hr
Kad i rijeke 'uvozimo' iz inozemstva

Kakvu vodu zapravo pijemo? Najkvalitetnija voda iz slavine u – Međimurju

Međimurci uživaju u jednoj od najkvalitetnijih voda u Hrvatskoj, crpljenoj iz podzemlja Drave i Mure bez potrebe za dodatnom obradom. Sustav vodoopskrbe je digitaliziran, kvarovi se brzo otklanjaju, a voda se tek preventivno dezinficira plinovitim klorom. Zahvaljujući vodotornjevima i solarnim elektranama, sustav je otporan na suše i energetski učinkovit. Nema potrebe za filterima – voda je bogata mineralima korisnima za zdravlje. Dok, recimo Karlovčani još uvijek muku muče sa zamućenom vodom iz slavina i učestalim puknućima cijevi… HRT


Slične vijesti

20.07. (11:00)

Slana voda, skupi apetiti

Kako do pitke vode iz mora? Desalinizacija je rješenje, ali skupo

Zemlje poput Malte, Izraela i Španjolske već desetljećima desaliniziraju morsku vodu zbog nestašice oborina i rasta potrošnje. I Njemačka sve više razmatra ovu opciju, posebno zbog boćatog (mješavina slatkog i slanog mora) Baltičkog mora i obnovljivih izvora. No, visoki energetski troškovi i otpadna solanka i dalje su veliki problemi. Nove tehnologije, uključujući “superapsorbere” iz pelena, nude energetski učinkovitije alternative. Dok pitka voda iz mora zvuči kao rješenje, trenutačno je to još uvijek – skupa kap u moru. DW

02.07. (10:00)

Voda s okusom industrije

Zagađena voda u Saint-Louisu otkriva europsku krizu PFAS kemikalija

Francuski grad Saint-Louis zabranio je konzumaciju vode iz slavine zbog previsokih razina PFAS-a, tzv. “vječnih kemikalija”. Ove tvari, korištene u industriji i proizvodima poput teflona, povezane su s nizom zdravstvenih problema. EU od 2026. uvodi strože limite, a već sada ih premašuje više od 2.300 lokacija diljem Europe. Zagađenje je najčešće povezano s industrijom i vojnim objektima, no odgovornost zagađivača uglavnom izostaje. Saint-Louis tako postaje simbol sve šire europske borbe za čistu vodu i transparentnost. tportal

30.05. (16:00)

Glečeri tope led, a nama živce

Zemlja obiluje vodom, ali najveći dio pitke vode leži u ledenjacima, koji se tope…

Uoči konferencije o ledenjacima u Tadžikistanu, urušavanje švicarskog glečera pokrenulo je lavinu stijena i prašine, dramatično ilustrirajući posljedice klimatskih promjena. Znanstvenici upozoravaju da se ledenjaci tope dvostruko brže nego prije 20 godina, a gubitak leda u Švicarskoj od 2022. do 2023. jednak je onome iz trideset godina. Dvije milijarde ljudi ovise o vodi iz glečera. U Andama, glečerska jezera prijete poplavama, a pokušaji da se pravno odgovornost pripiše velikim zagađivačima poput RWE-a za sada ne prolaze na sudovima. DW

07.05. (18:00)

Ali barem imamo Wi-Fi i mikroplastiku

Onečišćenje vode ugrožava zdravlje ljudi i opstanak ekosustava

Otpad iz industrije, kanalizacije, poljoprivrede i svakodnevnih navika završava u rijekama, jezerima i podzemnim izvorima, ugrožavajući ekosustave i zdravlje ljudi. Čak 2,4 milijarde ljudi nema pristup sigurnoj vodoopskrbi, a degradacija slatkovodnih sustava ubrzano smanjuje biološku raznolikost. Iako problem djeluje golem, svatko može pomoći – smanjenjem plastike, pravilnim odlaganjem otpada i brigom o okolišu. Jer bez vode, ni ljubav ne pomaže. Green

02.02. (00:00)

Crna revolucija – sad i u bojama

Supercrni materijal pretvara Sunčevu energiju u pitku vodu brže nego ikad

Kineski znanstvenici razvili su novi materijal – spinelni oksid HESO – koji apsorbira čak 95,5 % Sunčeve energije, pretvarajući je gotovo u cijelosti u toplinu isparavanja. To znači da solarni destilatori premazani ovim materijalom mogu proizvesti do 16 litara pitke vode dnevno po kvadratnom metru, čak i u oblačnim uvjetima. Umjesto kemijskih eksperimenata, istraživači su koristili kvantno-mehaničke proračune za dizajn ovog „crnila nad crnilima“. U prijevodu: budućnost solarne destilacije je svjetlija – odnosno, tamnija nego ikad! Nenad Raos za Bug

02.09.2024. (13:00)

Preko vode do slobode

S rastom broja stanovnika u gradovima raste i problem opskrbe vodom. Održavanje cjevovoda, štednja vode ili sakupljanje kišnice samo su neke od metoda…

U Njemačkoj dnevna potrošnja vode po osobi iznosi oko 125 litara, dok je u SAD-u to čak 300 litara. Tuširanje (40%), ispiranje WC-a (30%) i pranje rublja (13%) bilježe najveću potrošnju, dok se samo četiri posto vode koristi za kuhanje i piće. Cijevi koje propuštaju vodu i zastarjela vodovodna mreža dovode do velikih gubitaka vode. U Europi se tako gubi više od četvrtine pitke vode. U nekim gradovima širom svijeta čak 60 posto vode ne stiže do slavina. Zamjena starih cijevi može značajno smanjiti gubitke ovog resursa. Kampanje za podizanje svijesti mogu ohrabriti ljude da sami štede vodu. Također, štedljive WC-školjke, tuševi i efikasniji strojevi za pranje rublja često troše manje od 50 posto vode u odnosu na prethodne modele. Neki su gradovi pokrenuli program besplatnih popravaka sanitarnih uređaja, drugi su povećali cijenu vode za vrijeme sušnih ljeta… DW

31.08.2024. (00:00)

Negdje je i voda luksuz

Desalinizacija: moguće rješenje za nestašicu vode širom svijeta

Oko 70 posto zemljine površine je prekriveno vodom, ali od ovih više od 1,4 trilijuna litara, manje od tri posto je slatka voda, a manje od jedan posto se može koristiti kao voda za piće. Četvrtina stanovnika planete već živi u zemljama s „ekstremnim nedostatkom vode”. To znači da se tamo svake godine koristi najmanje 80 posto sve raspoložive vode, a predviđanja su da bi do 2050. dodatna milijarda ljudi mogla patiti od ekstremnog nedostatka vode. Metode dobivanja vode za piće iz slane vode poznate su više od 2.000 godina. Usprkos kritikama zbog troškova, visoke potrošnje energije i utjecaja na okoliš, desalinizacija je unatoč tome posljednja dva desetljeća industrija u procvatu. Trenutno se desalinizacijom dnevno proizvede 56 milijardi litara vode za piće. To je oko sedam litara za svakog od osam milijardi ljudi na Zemlji. DW

29.07.2024. (21:00)

Ljetna mjera

U Zagrebu za osvježenje dostupno 166 javnih zdenaca s pitkom vodom, mogu se locirati na mapi

Tijekom ljetnih vrućina gradski zdenci s pitkom vodom izvor su osvježenja, a Zagreb se može pohvaliti čak s njih 166. Sve su lokacije sustavno mapirane i možete ih pronaći online. U vrijeme velikih vrućina javni zdenci nude važno osvježenje i okrepu. Grad planira postaviti 17 novih zdenaca godišnje, po jedan u svakoj gradskoj četvrti, kao i izraditi nove tipske zdence. Green

07.03.2024. (09:00)

Vodek - moj superheroj u borbi protiv žeđi

Prva dizajnerska česma za pitku vodu, nazvana “Vodek”, puštena u pogon

Ova česma predstavlja odgovor na potrebu za većom dostupnošću besplatne pitke vode u javnom prostoru. Dizajnirao ju je zadarski arhitektonsko-dizajnerski studio PIN, a predstavlja inovativan pristup pružanju pitke vode u javnim prostorima. Vodek pruža vodu na više načina, od direktnog konzumiranja do točenja u boce i hranjenja životinja, istovremeno sprječavajući nepotrebno rasipanje vode. Dosad je Vodek vodu donio građanima u Zadru, Kastvu, Novskoj i Biogradu, što je korak naprijed prema većoj dostupnosti pitke vode u gradovima. (Viz kultura)