Gori Hollywood

Deseci tisuća stanovnika južne Kalifornije evakuirani su iz svojih domova dok višestruki šumski požari nastavljaju s pustošenjem, uništavajući vozila, kuće i ostalu imovinu, a plamen se u minuti proširi na područje od oko pet nogometnih igrališta. Ukupno je spaljeno više od 27.000 hektara, a najmanje pet ljudi je poginulo. Zna se da su plamen pojačavali vjetrovi ‘nalik tornadu’, nazvani ‘vjetrovi svete Ane’ ili ‘đavolji vjetrovi’. Oni su u nekim dijelovima dostizali brzinu od 100 milja na sat i značajno su ometali napore vatrogasaca. Požar u Palisadesu, koji sada zahvaća gotovo 16.000 hektara, izbio je oko 10.20 u utorak, a njegov se točan uzrok još uvijek istražuje. Nekoliko drugih požara istovremeno gori izvan kontrole. tportal

It’s OVER for Hollywood 🔥🔥🔥…literally and figuratively. pic.twitter.com/oiOSVP3kaE

— Liz Churchill (@liz_churchill10) January 9, 2025