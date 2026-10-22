Još uvijek ima signala

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‘Kao da me ima’: Posthumno objavljena zbirka tekstova Vedrane Rudan
U izdanju srpske kuće Laguna objavljena je zbirka najvažnijih tekstova Vedrane Rudan nastalih u protekla tri desetljeća pod naslovom “Kao da me ima”. Knjigu je osmislio i priredio njezin sin Slaven Hrvatin tijekom majčine teške bolesti, a Rudan je prije smrti uspjela pregledati materijal i odobriti naslov. Zbirka obuhvaća tekstove iz Feral Tribunea, Nacionala i s njezina bloga, kao i osobne zapise nastale na mobitelu tijekom bolničkih dana. Hrvatin priželjkuje da javnost pamti njegovu majku po hrabrom suprotstavljanju moćnicima, a ne samo po provokativnim i viralnim izjavama. tportal, Večernji