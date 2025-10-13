Kad ti je car draži od heroja

Anthony Fantano poznatiji je kao YouTube vloger The Needle Drop, a popularnost i mnoštvo sljedbenika stekao je svojim glazbenim recenzijama. No čini se da to nije bio njegov jedini YouTube kanal, The Fader donosi priču o tome kako je Fantano imao i kanal na kojem je propagirao neke desničarske ideje, no u međuvremenu ga je ugasio, kako je objasnio na Twitteru, zbog politike kanala. Malo neobično zvuči da čovjek koji daje odlične recenzije npr. jednim Death Gripsima može biti rasist. Metafilter