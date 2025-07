59 i pol sekundi čistog Vuce: ni tona viška, ni daha manjka

Kad sam ima koncerte, šta veće, šta manje, meni je hobi bio držat ton, pogotovo zato šta bi se jedan od mojih muzičara, Boris, uvik tome čudija i smija i to je sve kroz šalu počelo. Ja bi drža ton sve duže i duže, a on bi se čudija. Ja sam proba i vidija da mogu i odma sam ima tu neku duljinu od četrdesetak sekundi šta je bio prethodni rekord i onda smo snimili pismu. To je bilo sve prije nekih godinu dana.

Snimio sam novu verziju svoje stare pjesme „Nek sam pijan“ sa prve ploče i radili smo jedan kraj i kraj je bio čak 59 i po sekundi dug. Znači, ja sam triba otpivat točno 59 i po, ni manje, ni više. Kreće sve od pluća. Ton mora bit snažan i puni glas mora bit. Da bi bio puni glas snažan, da se čuje jako i da se drži ujednačeni ton, a da se potroši šta manje zraka. Siniša Vuco o obaranju Guinessovog rekorda u pjevanju za Ravno do dna