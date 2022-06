Ribolovci, bez brige ste

Što je život? To još nitko ne zna točno reći, no za kemičara život je autokatalitički organizirana mreža kemijskih reakcija. Što to znači? To znači, najjednostavnije, da molekule u živim bićima proizvode same sebe. No, DNA se ne proizvodi sama od sebe, nego uz pomoć katalizatora – enzima. Ako je život autokatalitička pojava, ako se temelji na mreži autokatalitičkih kemijskih reakcija, onda se i prvi život na našem planetu morao razviti iz autokatalitičkog sustava. Taj je autokatalitički sustav morao biti posve jednostavan, jer su i prilike na Zemlji bile jednostavne. Koji je bio kemijski sastav „tople barice“ iz koje je nikao prvi život? Nije trebao imati više od tri sastojka: sodu bikarbonu, amonijak, Glauberove soli i dakako – vodu. Nenad Raos za Bug.