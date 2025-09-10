Za vaš poslijepodnevni groove

Kerala Dust - An Echo Of Love: Hipnotički krautrock za 21. stoljeće - Monitor.hr
Kerala Dust – An Echo Of Love: Hipnotički krautrock za 21. stoljeće

Treći studijski album britanskog benda s privremenom berlinskom adresom ukazuje na to da ćemo ubrzo dobiti novu senzaciju. S ovim su dobili efekt svjetskog benda kojeg bi po zvuku lako mogli izmjestiti u New York ili Pariz, s obzirom da bravurozno vladaju plesnom post punk estetikom na koju nas je navukao LCD Soundsystem, ali su zvučno ogoljeniji, dok njihov low-fi nimalo ne gubi na raskošnosti cjelokupne priče s obzirom na vraški dobro poigravanje zvučnim elementima koji ovisno od pjesme do pjesme bivaju gurnuti u prvi plan – ponajviše sola, koja su očigledno opet u modi. Ravno do dna


