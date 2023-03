Novi i svježi

Njega muči sve. Muči ga biti poznat, ali bi ga mučilo i da je nepoznat. Kako ga muči svaki singl, tako ga muči i život na turneji. I kad postigne svaki željeni smisao svog zvanja, on se ne može otarasiti besmisla koji mu rovari po mozgu. I njegove rime su često besmisao, gotovo je izgradio svojevrsnu famu anti-repera. Dok se njegove hip-hop kolege trude s rimama ubosti smisao i tako istaknuti karakter problema, Vojko se stalno bori sa svojim karakterom kojeg kao da ozbiljan poremećaj pažnje sprječava da bude reper. S jedne strane odaje dojam da se ne može dugo zadržati na ničemu, s druge ponudi totalni kontrast kad odrepa svoju turneju u 20 minuta namjerno ‘tupeći’ s monotonijom takvog načina života. I što je najvažnije, rijetko tko to može odrepati tako životno opipljivo kao on u tom svom koktelu nihilizma i dadaizma. Odaje dojam najgoreg i najkenjkavijeg suputnika koji vas može zadesiti, a opet teško da vam itko drugi može tako smijehom začiniti putovanje. Ravno do dna