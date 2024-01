I dalje je jeftinije kupiti novo nego popravljati

Uzme li se u obzir da će stari hladnjak s vremenom trebati nove i skuplje popravke, isplativije je kupiti novi. Pridoda li se tomu i vrijeme čekanja na dolazak majstora iz ovlaštenog servisa, novi će hladnjak od trenutka kupnje do isporuke biti dostavljen prije nego što se ukaže majstor za popravak staroga. Jesu li nam živci toliko zeleno osviješteni da ćemo umjesto o kupnji novoga hladnjaka te bilo kojega drugoga kućanskog uređaja, mobitela ili računala razmišljati o zaštiti okoliša i gomilanju otpada umjesto o rješavanju problema kupnjom novih stvari? Nisu. No birokrati Europske unije svakodnevno smišljaju nova pravila u okviru Europskoga zelenog plana, koji bi trebao uspostaviti kružnu ekonomiju. No, iz udruge za zaštitu potrošača kažu kako je problem u izmjeni Zakona o obveznim odnosima, koji više ne dopušta u slučaju materijalnog nedostatka kupljenog uređaja povrat novca već samo zamjenu, koja može biti isti takav škart-proizvod koji vraćamo ili mijenjamo. Lider