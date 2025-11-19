Kad investitor pokuca, a iza vrata stoji – PLA manual
Kina i britanski tech tango: kako su milijarde otvorile vrata strateškim sektorima
BBC Panorama, uz nove podatke AidData-e, otkriva da je Kina uložila oko 45 mlrd funti u britanske tvrtke i projekte, često u strateške visokotehnološke sektore. Poseban je slučaj Imagination Technologies, gdje je nakon kineskog preuzimanja navodno tražen prijenos znanja s mogućom vojnom primjenom. UK je godinama bio previše otvoren kineskim ulaganjima, dok je Kina istodobno štitila vlastite sektore. Iako je nadzor stranih ulaganja danas stroži, London i dalje treba kineski kapital, zbog čega ostaje u delikatnoj ravnoteži između sigurnosti i investicija. tportal