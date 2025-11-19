Kad investitor pokuca, a iza vrata stoji – PLA manual

Upravo je rat jedino doba u povijesti automobila kad proizvođači imaju osiguranog kupca – vlastitu državu ili njezinu braću po oružju. Saga o vozilima u službi rata počinje još u doba konjskih zaprega, oko 2000 godina prije Krista. U Kini su u 12. stoljeću prije Krista već koristili i oklopna kola na četiri kotača. Upravo je s parnim strojem saživjela i prva konstrukcija koju možemo smatrati direktnom pretečom vojnog vozila, a koja je i zamišljena prije svega u vojne svrhe. Velika Britanija može se pohvaliti kao domovina prvog automobila izrađenog prvenstveno u vojne svrhe. U Prvom svjetskom ratu posebnu ulogu odigrali su i Renaultovi taksiji u Parizu. Za potrebe 2. burskog rata britanska vojska je 1899. naručila prototip oklopljenog automobila za svoje potrebe. Da ne duljimo, tehnologija se kroz povijest često razvijala – tek prvo za vojsku, a tek kasnije u komercijalne svrhe. Revija HAK