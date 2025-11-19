Kina i britanski tech tango: kako su milijarde otvorile vrata strateškim sektorima - Monitor.hr
Kad investitor pokuca, a iza vrata stoji – PLA manual

Kina i britanski tech tango: kako su milijarde otvorile vrata strateškim sektorima

BBC Panorama, uz nove podatke AidData-e, otkriva da je Kina uložila oko 45 mlrd funti u britanske tvrtke i projekte, često u strateške visokotehnološke sektore. Poseban je slučaj Imagination Technologies, gdje je nakon kineskog preuzimanja navodno tražen prijenos znanja s mogućom vojnom primjenom. UK je godinama bio previše otvoren kineskim ulaganjima, dok je Kina istodobno štitila vlastite sektore. Iako je nadzor stranih ulaganja danas stroži, London i dalje treba kineski kapital, zbog čega ostaje u delikatnoj ravnoteži između sigurnosti i investicija. tportal


20.04. (17:00)

Kad ti je neprijatelj signal, a puška – kod

Bitke bez metaka: moderno ratovanje u doba algoritama i nevidljivih frontova

U doba kad vojne parade više sliče tehnološkim sajmovima, ratovanje se seli iz rovova u digitalne oblake i nevidljive mreže. Klasika poput pješaštva i pušaka ustupa mjesto dronovima, AI-ju i algoritmima koji odlučuju o životu i smrti. Dok javnost gleda tenkove, u pozadini se odvijaju borbe u svemiru, nadzoru i kodu. Tu su i misteriozni materijali poput fogbanka, laseri koji ne ubijaju nego zasljepljuju, i EMP-ovi koji gase svjetla civilizacije bez ispaljenog metka. Kroz sve to provlače se korporativni interesi i tajnovitost, a granica između znanosti, mita i vojne stvarnosti postaje sve tanja. Ispada da nam se rat već dogodio – samo što ga nismo prepoznali. Lider

14.12.2023. (00:00)

Za razliku od vojnika, za nju ne želiš da se vrati

Izumili raketu koja se, ako ne pogodi cilj, vraća samostalno u bazu

Ovaj dron na mlazni pogon, s vertikalnim uzlijetanjem (VTOL) i slijetanjem kojim upravlja umjetna inteligencija predstavlja inovaciju u industriji bespilotnih letjelica. Djeluje kao zračni presretač koji se može vratiti u bazu ako promaši cilj ili je misija otkazana. Andurilov Roadrunner može rušiti projektile ili druge bespilotne letjelice i obavljati izviđačke misije. Anduril ga je opisao kao autonomno zračno vozilo na dvostruki mlazni pogon. Neki mediji su ga nazvali dronom ubojicom, dok su ga drugi nazvali novom kombinacijom drona, bombe i bumeranga koju pokreće AI. Revija HAK

30.01.2023. (15:00)

Prvo vojna tajna, a tek onda da nam ga prodaju

Povijest vojnih vozila: Kotači rata postali su ključna prednost

Upravo je rat jedino doba u povijesti automobila kad proizvođači imaju osiguranog kupca – vlastitu državu ili njezinu braću po oružju. Saga o vozilima u službi rata počinje još u doba konjskih zaprega, oko 2000 godina prije Krista. U Kini su u 12. stoljeću prije Krista već koristili i oklopna kola na četiri kotača. Upravo je s parnim strojem saživjela i prva konstrukcija koju možemo smatrati direktnom pretečom vojnog vozila, a koja je i zamišljena prije svega u vojne svrhe. Velika Britanija može se pohvaliti kao domovina prvog automobila izrađenog prvenstveno u vojne svrhe. U Prvom svjetskom ratu posebnu ulogu odigrali su i Renaultovi taksiji u Parizu. Za potrebe 2. burskog rata britanska vojska je 1899. naručila prototip oklopljenog automobila za svoje potrebe. Da ne duljimo, tehnologija se kroz povijest često razvijala – tek prvo za vojsku, a tek kasnije u komercijalne svrhe. Revija HAK

08.01.2023. (16:00)

Jedinstveni sustav koji će se povezati sa svim satelitima američkih zračnih i svemirskih snaga

Ranjivi GPS odlazi u povijest: Ulogu preuzima satelit iz budućnosti NTS-3

image

Nakon 27 godina posvudašnje uporabe izgledno je da u povijest odlazi GPS (Global Positioning System, odnosno globalni sustav za pozicioniranje) jer će njegovu ulogu preuzeti namjenski satelit NTS-3 (Navigation Technology Satellite-3), čije je pokusno korištenje počelo s prvim danima 2023. godine. Izum američke vojske GPS, koji očitava točnost položaja, vjerojatno je najkorištenija vojna tehnologija u civilnoj svakodnevici. Današnji GPS, radi od 1995. i sastoji se od 32 satelita koja kruže oko Zemlje dvaput na dan u šest razina orbite na visini od 20.200 kilometara. Njime upravlja Ministarstvo obrane SAD-a, a od 2019. i novoosnovane Svemirske snage SAD-a (Space Force), jedan od šest rodova američkih oružanih snaga. Najstariji satelit u konstelaciji GPS-a je NAVSTAR 43 i još uvijek je  aktivan. Satelit NTS-3 izum je koji bi trebao zamijeniti oslanjanje na GPS koji se pokazao ranjivim na najmodernije ruske i kineske protusatelitske lasere koji ometaju elektroničko ratovanje  Lider

17.06.2022. (12:00)

Znamo, i mi smo gledali Terminatora

Vojna taktika i strategija ne mogu se prepustiti umjetnoj inteligenciji

Svi teški problemi s umjetnom inteligencijom zapravo su problemi prosuđivanja i podataka, a u slučaju rata riječ je o strategiji i neizvjesnost, ono što mnogi nazivaju maglom rata (fog of war). U tim situacijama treba vam ljudski smisao za donošenje moralnih, etičkih i intelektualnih odluka, tvrdi Jon Lindsay, izvanredni profesor na Školi kibernetičke sigurnosti i privatnosti. Napredak strojnog učenja olakšao je predviđanje, što podatke i prosuđivanje čini još vrjednijim. Iako umjetna inteligencija može automatizirati sve, od trgovine do tranzita, ljudi moraju intervenirati u prosuđivanju. Pretpostavlja se da bi se ljudske vojnike moglo zamijeniti automatiziranim sustavima, no umjetnu inteligenciju ne treba gledati kao na zamjenu, već kao nadogradnju. Bug