Oni žive što Musk i Vučić sanjaju

Kineski XPeng lansira leteće automobile s autopilotom već idućeg ljeta - Monitor.hr
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Kineski XPeng lansira leteće automobile s autopilotom već idućeg ljeta

Kineska tvrtka XPeng objavila je da će njezin zračni automobil s autopilotom biti spreman za uporabu u drugoj polovici 2027. godine. Vozilo od 300.000 dolara postiže visinu do 1 km, ima domet od 30 km i dolazi s namjenskim kombijem iz kojeg se samostalno rasklapa. Iako više nalikuje dronu nego klasičnom automobilu, kineske civilne zrakoplovne vlasti odobrile su ga za ograničenu uporabu u ruralnim područjima, parkovima te za hitne službe. Uprava tvrtke najavljuje širenje na azijsko i europsko tržište, čime Kina dodatno jača svoju poziciju u razvoju “niskogorske ekonomije”. Guardian


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