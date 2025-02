Kalifornijski startup Alef Aeronautics uspješno je demonstrirao prvi potpuno funkcionalni leteći automobil koji može voziti cestom i okomito poletjeti. Tvrtka je objavila videozapis koji prikazuje kako njihov prototip Alef Model Zero prelazi iz vožnje po cesti u let, što odmah priziva sjećanja na filmove i romane u kojima su isto tako letjeli automobili. Model A ima domet cestovne vožnje od 322 kilometra i leta od 177 kilometara, s početnom cijenom od 300.000 dolara, koja uključuje balistički padobran – za slučaj da let završi prije planiranog slijetanja. Model Z, planiran za 2035. godinu, bit će dostupan po znatno pristupačnijoj cijeni od 35.000 dolara. Autonet