Što je dobro za miševe, valjda je i za ljude
Kineski znanstvenici razvili elektronički češalj koji kod miševa obnavlja gotovo 98 posto dlake
Kineski znanstvenici sa Sveučilišta Beihang razvili su eksperimentalni elektronički češalj Detangle, koji kombinacijom pulsirajućeg električnog polja i genetskih tretmana obnavlja gotovo 98 posto dlake kod miševa sa simuliranom ćelavošću. Električni impulsi otvaraju pore i omogućuju devet puta dublje prodiranje terapije koja potiče rast krvnih žila i blokira hormone odgovorne za opadanje kose, čime uređaj nadmašuje postojeće lijekove poput minoksidila i finasterida. Iako rezultati nude nadu za 1,5 milijardi ljudi pogođenih androgenom alopecijom, izum još nije testiran na ljudima te ga čeka dug put kliničkih ispitivanja sigurnosti i učinkovitosti. Index