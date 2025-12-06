Šampon za dobro jutro

Izgleda da bi kod pacijenata s autoimunom bolešću alopecijom areatom, zbog koje dolazi do značajnog gubitka kose, ovo stanje moglo biti reverzibilno, odnosno moglo bi doći do ponovnog rasta dlaka na područjima gdje je zabilježen gubitak kose. Naime, nedavno kliničko istraživanje jednog lijeka pokazalo je tako obećavajuće rezultate da je američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) odobrila njegovu upotrebu za pacijente starije od 12 godina. Tijekom drugog i trećeg stadija kliničkih ispitivanja (testiranja na ljudima) oralni lijek je poništio do 80 posto gubitka kose na tjemenu kod gotovo četvrtine svih pacijenata te se čini da se radi o jednom od rijetkih tretmana za tešku alopeciju koji je učinkovit, a koji dobro podnosi značajan broj ljudi. Ritlecitinib prodaje kompanija Pfizer pod markom LITFULO, a preporučena doza je 50 miligrama dnevno. Index The Lancet