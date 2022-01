Velika Frka

Jedna od tema na današnjoj sjednici Senata, izvanrednoj (kako i priliči), trebalo je biti i seksualno uznemiravanja po fakultetima. Tema je svakako trebalo biti i Borasovo zataškavanje slučaja problematičnog emeritusa Roksandića. No, kako je potvrdio dekan FER-a Gordan Gledec nakon sjednice Senata, seksualno uznemiravanje “uopće se nije pojavilo kao tema”. Zaista, sramota je to za jedno sveučilište, no zagrebačko je već godinama cijepljeno od srama. Piše Dora Kršul za Telegram