Papilovatori

Poslovni navodi dva razloga zašto hrvatske IT tvrtke prebacuju sjedišta svojih kompanija iz Hrvatske u druge države EU. Prvi je što se Vlada sustavno odupire jačanju obrazovanja, prekvalificiranju većeg broja radnika za poslove u IT-u i mogućnosti uvoza IT radne snage. Drugi je razlog što kočenjem reformi u financijskom sektoru i neugovaranjem vanjsko-trgovinskih sporazuma s najznačajnijim državama na svijetu Vlada umjetno drži izvoz hrvatskih IT tvrtki skupim, čak daleko skupljim nego u drugim EU državama.