Uveo je u stožer Ćorluku, igrača kojeg su svi, pa i Modrić, smatrali šefom, kako na terenu tako i izvan njega

Nogomet je u Hrvatskoj velika stvar, neodvojiva od politike i nacije i to još iz vremena Jugoslavije. Nogometna država je projekt prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana koji je kroz klupsku i reprezentativnu scenu bildao nacionalni identitet, ali i brend države u svijetu. I danas su nogomet i nacionalizmi neraskidivo vezani na području bivše Jugoslavije. Potvrdilo se to i u slučaju provokativnog vratara kanadske reprezentacije Milana Borjana sklonog parolama o takozvanoj Srpskoj Krajini s jedne strane i hrvatskih navijača naoružanih neukusnim traktor-transparentima s druge. No, bilo bi pogrešno i štetno ne spomenuti i brojne iskrene komentare podrške hrvatskoj reprezentaciji koji su došli, što putem društvenih mreža, što putem klasičnih medija iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Usprkos pogoršanim odnosima Hrvatske s tim susjednim državama, poruka „Srećno, komšije!“ nije bila rijetkost pod najavama utakmice s Argentinom. DW