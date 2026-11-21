Peeples pogađa bit kada Dylana od početka knjige promatra kroz prizmu njegove pjesme “I Contain Multitudes“. Zaista je nevjerojatno što je sve Dylan do danas ostvario i u kakvim se sve izražajnim oblicima okušao – od glazbe, književnosti, filma, likovne umjetnosti i pjesništva do radijskih emisija pa čak i začudnih televizijskih reklama. Pritom i dalje objavljuje albume i redovito nastupa. Stoga Peeples na kraju knjige navodi Dylanovu objavu iz 1986. godine o izvođenju glazbe uživo: “Ovo ću raditi dok budem ovdje. A svi ljudi kojima sam se divio, svi su to radili sve do kraja. I to je sve čime se bavim.”

Zaista, Dylan je bio pokretač tektonskih promjena u folku, rocku i popu. Postao je prvi kantautor u smislu u kojem taj pojam shvaćamo od njegovih prvih autorskih albuma naovamo te promijenio način na koji su se do njegove pojave pisale pjesme u folku, rocku, bluesu i countryju. Peeplesova knjig otkriva niz podataka i detalja koji, ako već nisu promaknuli drugim “dylanolozima”, prosječnom čitatelju nisu poznati ili su ih čak i pomniji pratitelji Dylanove karijere smetnuli s uma. Uz to, Peeples dobro piše, donosi kvalitetne i zanimljive interpretacije Dylanovih pjesama… Aleksandar Dragaš za Jutarnji