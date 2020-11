“Nikad još nisam bio na dodjeli nagrada hrvatskog glumišta. Činilo mi se to teška smorana, sjedit dva sata u gledalištu i gledat kako se hrvatski glumci nabrijavaju kao da je to dodjela Oskara, pa tamo nabrajaju u zahvalama svu svoju užu i dalju rodbinu i sve redatelje koji su im omogućili da dođu do kruha. To je kao da ti netko na književnoj večeri dva sata čita iz telefonskog imenika”, piše Književna groupie.