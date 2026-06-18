Možda im je to bila samo proba
Kod Stonehengea otkriven 500 godina stariji drveni spomenik
Arheolozi su u selu Bulford otkrili 5000 godina staru, jednostavniju preteču Stonehengea. Spomenik su činila dva drvena stupa visine dva do četiri metra, međusobno udaljena 120 metara. Arheoastronomska analiza potvrdila je da su stupovi bili savršeno poravnati s izlaskom Sunca tijekom ljetnog i zalaskom tijekom zimskog suncostaja. Na lokaciji su pronađene jame s prapovijesnom keramikom, životinjskim kostima te rijetkim, majstorski izrađenim diskastim kremenim nožem koji je vjerojatno simbolizirao Sunce. Otkriće sugerira da su rani poljoprivrednici, čiji je opstanak ovisio o godišnjim dobima, ondje živjeli ili se sezonski okupljali prije gradnje samog Stonehengea. BBC, Index