Kad nisu imali kamione i dizalice

Zub krave, pronađen u čeljusti namjerno postavljenoj uz ulaz u Stonehenge na samom početku gradnje ovog neolitskog spomenika, mogao bi ponuditi ključne dokaze o tome kako je golemo kamenje transportirano gotovo 200 kilometara iz Walesa do ravnice Salisbury, piše The Guardian. Čeljust je otkrivena prije jednog stoljeća, a povjesničari su od tada zaintrigirani pitanjima zašto je ondje postavljena i odakle potječe. Analiza izotopa olova u zubu krave pronađene kod Stonehengea pokazala je da je životinja rođena na paleozojskim stijenama, vjerojatno u Walesu, te kasnije premještena u Wiltshire. Položaj čeljusti u samoj strukturi sugerira ritualnu ulogu, ali i vezu s ljudima koji su dovukli megalite. Iako nije potvrđeno da su krave vukle kamenje, neki dokazi upućuju da su barem volovi mogli biti korišteni. Index