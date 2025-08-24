Izgleda da su krave korištene za vuču masivnih megalita koji čine Stonehenge - Monitor.hr
Kad nisu imali kamione i dizalice

Izgleda da su krave korištene za vuču masivnih megalita koji čine Stonehenge

Zub krave, pronađen u čeljusti namjerno postavljenoj uz ulaz u Stonehenge na samom početku gradnje ovog neolitskog spomenika, mogao bi ponuditi ključne dokaze o tome kako je golemo kamenje transportirano gotovo 200 kilometara iz Walesa do ravnice Salisbury, piše The Guardian. Čeljust je otkrivena prije jednog stoljeća, a povjesničari su od tada zaintrigirani pitanjima zašto je ondje postavljena i odakle potječe. Analiza izotopa olova u zubu krave pronađene kod Stonehengea pokazala je da je životinja rođena na paleozojskim stijenama, vjerojatno u Walesu, te kasnije premještena u Wiltshire. Položaj čeljusti u samoj strukturi sugerira ritualnu ulogu, ali i vezu s ljudima koji su dovukli megalite. Iako nije potvrđeno da su krave vukle kamenje, neki dokazi upućuju da su barem volovi mogli biti korišteni. Index


21.12.2024. (09:00)

Dosta daleko su teglili to kamenje

Stonehenge je izgrađen kako bi ujedinio drevne stanovnike Britanije, nova studija kaže

I to davno prije nego što su postojala kraljevstva. Geološka analiza otkrila je da su kameni blokovi, od kojih je sastavljen ovaj fascinantni spomenik, doneseni na Salisbury Plain u Wiltshireu iz udaljenih krajeva otoka – sa sjevera, zapada i juga, prije gotovo 5.000 godina. Činjenica da svi njegovi kameni blokovi potječu iz udaljenih regija – što Stonehenge čini jedinstvenim među više od 900 kamenih krugova u Britaniji – sugerira da je imao političku, kao i religijsku svrhu. Bio je to monument zajedništva naroda Britanije, slaveći njihove vječne veze s precima i kozmosom. tportal

22.08.2024. (22:00)

Vukli su to kamenje stotinama kilometara da ga mogu staviti na tamo neku ledinu

Kamenje Stonehengea je škotskog, a ne velškog podrijetla, kako se dosad mislilo

Istražujući kemijski i mineralni sastav, identificirali su da je njegovo najbliže podudaranje s tlom na području krajnjeg sjevera Škotske. Iako se još uvijek ne može sa sigurnošću potvrditi kada je ovaj divovski kamen stigao na Salisburyjsku ravnicu u Wiltshireu, stručnjaci vjeruju da je to bilo nekad u periodu između 2620. i 2480. godine prije naše ere. Raspravlja se i je li danas horizontalno postavljen kamen nekad davno stajao uspravno. Ovo otkriće sada implicira na to da je kamen prenesen sa znatno dalje lokacije i to najmanje 700 kilometara. Green

02.07.2024. (12:00)

Naši preci su voljeli kamenje

Španjolski ‘Stonehenge’ – megalitni spomenik stariji od piramida može se vidjeti za vrijeme suše

Sastoji se od oko 150 granitnih kamena, zvanih ortostati, od kojih su neki visoki preko dva metra. Arheolozi vjeruju da je služio kao mjesto ukopa ili ceremonijalna građevina za drevne ljude koji su nastanjivali regiju. Procjenjuje se da su stari više od 7 tisuća godina, a za razliku od Stonehenga u Velikoj Britaniji, koji se nalazi na ravnici, ovaj se nalazi uz rijeku, odnosno izgrađeni rezervoar kod hidroelektrane. Može se vidjeti za vrijeme suša, odnosno kada se voda povuče. The Mind Circle

19.06.2024. (22:00)

Krivo usmjerena kreativnost

Klimatski aktivisti obojali Stonehenge

Prosvjednici iz skupine Just Stop Oil, koji se zalažu za zaštitu okoliša, danas su sprejom obojili britanski Stonehenge, a snimke objavljene na društvenoj platformi X prikazuju kako su narančastom bojom prekrili neke od kamena u poznatoj prapovijesnoj megalitskoj strukturi. Dvoje prosvjednika odjevenih u bijelo trči prema dvama megalitima i koristi sprej kako bi ih obojili, dok ih treća osoba pokušava zaustaviti, može se vidjeti u videu koji su objavili. Monument na jugu Engleske dio je UNESCO-ove Svjetske baštine i predstavlja jedno od najposjećenijih turističkih mjesta u Velikoj Britaniji. Index

26.06.2019. (00:30)

Prijavljujem se za radno mjesto druida koji se prešetava pred kamerom!

Web kamera na Stonehengeu

Na prvi dan ljeta na Stonehengeu je proradila web kamera s live prijenosom pa možemo gledati ovaj spomenik danju i noću. Danju se vidi ono što se vidi, a noću je live prijenos zamijenjen računalno generiranom slikom noćnog neba kako bi ono izgledalo u trenutku kad bi posjetitelj bio ondje.

 

08.02.2017. (09:52)

Prašuma Striborova

U srcu Amazone otkriveno na stotine krugova starih 2 tisuće godina

Deforestacija kao rezultat intenzivnog krčenja amazonske prašume dovela je do otkrića dvije tisuće godina starih krugova – “geoglifa”, čija funkcija zasad nije rastumačena. Tvorevine podsjećaju na engleski Stonehenge, a ukazuju na to da su područja donedavno prekrivena prašumom i ranije u povijesti bila krčena, iako ni u približno velikim razmjerima kao danas. Dosad je pronađeno 450 golemih struktura koje se prostiru na 13.000 kvadratnih kilometara, a nalaze se na krajnjem zapadu Brazila. Net.hr, Daily Mail

24.05.2016. (11:09)

Mudri graditelji

Znanstvenici zapanjeni otkrićem kako je jednostavno sagrađen Stonehenge

Dugo vremena znanstvenike je zbunjivao Stonehenge jer nisu mogli otkriti čemu je služio, a pogotovo kako su graditelji vukli teške kamene blokove. No čini se da je odgovor nađen i da je nevjerojatno jednostavan. Profesori i studenti s University College of London blokove su uspjeli vući drvenim sanjkama preko vodoravno položenih trupaca (video). Telegraph

31.03.2015. (13:35)

Non turbare circulos meos

‘Kineski Stonehenge’: U pustinji Gobi pronađeni misteriozni kameni krugovi

Tajanstvene kamene formacije pronađene blizu grada Turpana u pustinji Gobi u Kini možda su izgradili nomadi prije nekoliko tisuća godina u svrhu obožavanja sunca i za žrtvovanje, smatra lokalni stručnjak, koji tvrdi da su takva nalazišta raširena diljem središnje Azije. Dvjesto kamenih krugova otkrili su arheolozi 2003. Huffington Post, Net