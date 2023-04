Treći red sjedala, koji imaju samo rijetki automobili, je najnesigurnije mjesto

Na temelju više stotina testiranih automobila, australska krovna sigurnosna organizacija ANCAP ponudila je svoj odgovor na pitanje koje je najsigurnije mjesto u automobilu. Najsigurnije mjesto u automobilu ovisi o mjestu udarca i ozbiljnosti same nesreće, no u pravilu, najveća vjerojatnost da ćete proći bez ogrebotine je ako sjednete na stražnja sjedala. Ako su vam straga na raspolaganju tri zasebna sjedala, najpametnije rješenje je u sredini jer se taj dio automobila prilikom nesreće najmanje deformira, posebno pri bočnom udaru. Prema rezultatima testova, najčešće stradavaju putnici sprijeda jer su najizloženiji frontalnim udarima. Posebno su ugroženi suvozači jer kada dođe do opasne situacije, vozač u pravilu reagira instiktivno i upravljač okreće tako da zaštiti sebe. Jutarnji