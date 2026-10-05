Vrijeme: bit će cool, ali not good

Kolaps AMOC-a donio bi Europi ekstremne zime i porast razine mora - Monitor.hr
Ponedjeljak (17:00)

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Kolaps AMOC-a donio bi Europi ekstremne zime i porast razine mora

Znanstvenici upozoravaju da bi atlantski sustav struja (AMOC), koji grije Europu, mogao oslabiti ili se urušiti zbog klimatskih promjena. To bi donijelo ekstremne zime, pad poljoprivredne proizvodnje i rast razine mora. Iako je točan trenutak neizvjestan, europske vlade – od Islanda i Finske do Nizozemske – više ne čekaju potpunu sigurnost. Ulažu milijune u sustave ranog upozoravanja, procjenjuju nacionalne rizike i prilagođavaju obranu od mora, dok stručnjaci poručuju da je pravovremeno planiranje nužno za ublažavanje katastrofalnih posljedica. N1, Index


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