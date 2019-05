Koliko je sna potrebno u kojoj životnoj dobi

Novorođenčad: od 14 do 17 sati

Dojenčad (4-11 mjeseca): od 12 do 15 sati

Djeca od 1-2 godine: od 11 do 14 sati

Vrtićka dob (3-5 godina): od 10 do 13 sati

Školarci (6-13 godina): od 9 do 11 sati

Tinejdžeri (14- 17 godina): od 8 do 10 sati

Mladi (16-25 godina): od 7 do 9 sati

Odrasli (26-64 godina): od 7 do 9 sati

Zlatne godine (65 i više): 7 do 8 sati

24 sata…