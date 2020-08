Amerikanci u dobi od 35 do 49 godina koriste društvene mreže do čak 40 minuta tjedno više od mlađih onih u dobi od 18 do 34 godine. Starija će generacija također vrlo vjerojatnije nego mlađi koristiti svoje telefone za stolom prilikom objeda. Usto, generacija X troši više vremena od milenijalaca na sve vrste uređaja, što uključuje telefon, računalo ili tablet. 24 sata