Kad su mobiteli danas sve pametniji, a mi sve nezdraviji

Mobiteli su uređaji koji emitiraju male doze niskofrekventnih elektromagnetskih valova, odnosno radio valove i to samo kada su uključeni. Ono što na mobitelima povećava količinu zračenja su antene koje su u pametnim telefonima skrivene. Što je antena bliža tijelu to je veća količina zračenja koju tijelo apsorbira. Ako udaljavamo mobitel, to zračenje smanjujemo. Veće zračenje emitira u području slabijeg signala. Osim zračenja, mobiteli utječu i na vid i sluh. Dugo gledanje u mobitel smanjuje broj treptaja i uzrokuje jako naprezanje oka, zbog čega nam oči postaju iziritirane, suhe i općenito imamo dojam smetnji. Spominje se i pojava digitalne depresije, a zračenje se pojavljuje i u korištenju Bluetooth tehnologije. Savjeti donose nekoliko prijedloga kako koristiti mobitel da se minimizira negativan utjecaj na zdravlje.