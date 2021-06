Oni gore i oni dolje

Pitam se koliko je dug put od konobarice do ministra. Vrag mi ne da mira pa se pitam, čija je društvena korist veća, konobarice ili ministra? Možda smo mi samo unesrećeni takvim ministrima da poput njih i uslužne djelatnosti izgledaju divovi ljudskosti, znanja i vještina? Stvarno, koliko je dug put, socijalne (ne)prohodnosti od dna do vrha u nas? Kolike su šanse da će oni na vrhu znati kako je onima ‘dole’? Kakve su šanse onima/ nama na dnu Lederachove piramide da dosegnemo, komunikacijski makar, one pri vrhu? – piše Goran Božičević za H-alter.