'Nacija klečećih klimavaca'

U današnja moderna „TikTok“ vremena, kada se čak i reklama za tu poprilično tupastu društvenu mrežu vrti na igralištu za vrijeme nogometnog prvenstva, pored onih bitnih ili „bitnih“ stvari koje se događaju, u fokus uđu one neke totalno nebitne, koje često velik dio ljudi gleda s podsmijehom. Tako je i uoči održavanja još jednog europskog nogometnog prvenstva umjesto analiza tko će kome uvaliti tunel, tko kome zabiti 5 komada i na kraju krajeva tko će osvojiti EURO, u fokus javnosti ušla rasprava o tome tko će klečati. I dok se naravno radi o simbolu pokreta koji ima itekako važnu i bitnu poruku, moderno vrijeme hajpa i to je dovelo do granice apsurda, pa čak i preko, kaže novi Komentar na komentar.