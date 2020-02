Milorad Dodik neće dobiti ni najmanji ustupak oko statusa Ustavnog suda – rekao je Predsjedatelj Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić (Dodik želi izbaciti tri strana suca). Dodaje Komšić kako je pročitao da je Vočić – u Beogradu savjetovao Dodika da glede Ustavnog suda i stranaca u njemu, koje sada problematiziraju, sve rade legalno. Znate šta to znači? Da nastave vršiti pritisak s ciljem odlaska stranih sudija iz Ustavnog suda BiH, pa da se onda na potpuno legalan način potkopava država BiH. Nema Ustavnog suda po želji Beograda. Predsjednik SDS-a Mirko Šarović rekao je da je priča o RSexitu neozbiljno zamajavanje naroda i više od trideset puta do sada ponovljen populizam, koji traje do izbora i gubi se nakon toga.