Dosadni virusi

Izuzetak tenisačke zvijezde od pravila o cijepljenju kako bi došao na Australian Open opasno izgleda kao da su čelnici tenisa željeli preskočiti vlastita pravila samo da bi osigurali sudjelovanje branitelja naslova i svjetskog broja jedan. Izgledalo je da postoje jedna pravila za njega, a druga za obične građane australske pokrajine Viktorije nakon što su bili smješteni u jednoj od najstrožih karantena u čitavom svijetu zbog COVID-19. Đokovićeva olaka potvrda kako će sudjelovati na natjecanju gdje je devet puta bio pobjednik je morala biti pljuska za one stanovnike Viktorije koji slijede pravila i nikamo ne idu. Naravno, to možda nije pošteno za tog Srbina. Budući da je koronu prebolio nedavno, prihvatljivo je objašnjenje za izuzeće. U tom slučaju, zašto to nije rečeno? Svatko ima pravo zadržati za sebe svoju medicinsku prošlost, ali nema nikakve sramote biti zaražen virusom. No, u slučaju Đokovića, možda ima. DW