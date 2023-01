Antivakseri ne miruju

Mnogo se naših građana, čini se, konačno ozbiljno prepalo. Loše je i porazno kad se čeka da efekt straha počne djelovati tamo gdje izostaju nužni efekti državne politike, ali upravo to imamo sada. Na čast Stožeru, Berošu, Plenkoviću i njihovim vječnim kalkulacijama. Virus opet divlja i nemilice kosi slabe i nezaštićene. Prekjučer je u mrtvačnicu otpremljeno još 66 žrtava Covida. Iza tog broja su stvarni ljudi, majke, braća, supruzi, kćeri i prijatelji. Velika većina nesretnika koji završavaju na respiratorima i na kisiku i velika većina preminulih nisu cijepljeni nijednom dozom. Ta navala još uvijek nije dovoljna da se na brzinu promijeni postotak procijepljenosti, ali nada se otvara. Napokon djeluje strah. Neusporedivo bolje pali od molećive Vladine kampanje. Time ne bismo trebali biti zadovoljni, ali bolje i to nego ovo do sada kad je Velesajam mjesecima bio prazan kao loša slastičarnica. Sanja Modrić za Telegram.