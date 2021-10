Životi na čekanju

Šteta od potresa na Baniji procijenjena je, neslužbeno, na 5 milijardi eura. To čini 10 posto ukupnoga bruto domaćega proizvoda Hrvatske, a procjenu su napravili konzultanti Svjetske banke u suradnji s Ministarstvom graditeljstva te Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU. Tako je šteta dvostruko manja od one u zagrebačkom potresu koja je procijenjena na 11,6 milijardi eura, a razlog je stradanje zagrebačke zaštićene jezgre. Planirano je apliciranje za sredstva iz Fonda solidarnosti, a rok je do 23. ožujka, no Vlada će aplicirati već krajem sljedećeg tjedna te se očekuje, kao i u zagrebačkom slučaju, polovina sredstava predviđenih za obnovu. Jutarnji list