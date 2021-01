Iako je trenutno u fokusu obnova stambenih objekata, kako bi se ljudima osigurao dom koji su izgubili, to dugoročno neće značiti ništa ako se ne obnovi i ekonomska aktivnost, otvore poslovi. Iz poduzetničkih krugova mogli su se čuti prijedlozi da bi se pogođenim područjima mogao dati poseban porezni status, o čemu razmišlja i Vlada i ministar Ćorić. No, kakav god da bude Vladin program revitalizacije, najveća bojazan je, da kao i bezbroj puta do sada, od realizacije ne bude ništa – piše Marko Repecki za Telegram.