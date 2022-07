Ponuda uključuje 7 noćenja s ALL INCLUSIVE uslugom za 2 osobe + gratis paket za 1 dijete do 8 god u Hotelu 4* u Podaci (na obali preko puta Hvara), buffet doručak, ručak i večeru s uključenim pićima uz obroke, poslijepodnevni slatki ili slani snack uz cjelodnevne kekse, slatkiše, grickalice, neograničena konzumacija pića na all inclusive baru uz vanjske bazene od 09-24h, korištenje 3 vanjska bazena (infinity, fun i dječji), korištenje fitness centra s pogledom na more, ulaz u fun zonu za djecu, animacijske programe i još štošta. Soba s pogledom na more jeftinija je od sobe s pogledom na park (standard vs. comfort odnos). Više je termina i opcija od kojih su neke:

19.8. – 4.9. za 10.976 kn

10.7. – 19.8. za 12.810 kn

Više detalja pogledajte na Ponudi dana.