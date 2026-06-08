Nije svaki update nužno napredniji
Korisnici bježe od Googleovog AI-ja, DuckDuckGo sve popularniji
Nakon Googleove najave širenja AI prikaza u pretraživanju, DuckDuckGo je zabilježio skok instalacija u SAD-u od čak 18,1% u tjedan dana, dok je posjećenost njihove verzije bez AI-ja (noai.duckduckgo.com) porasla za 22,7%. Neki kritičari upozoravaju da Googleove tvrdnje o zadovoljstvu korisnika proizlaze isključivo iz vlastitih, naručenih istraživanja. Ona mjere opću upotrebu alata, a ne stvarnu želju za AI odgovorima. Povjerenje u točnost AI-ja na ključnim zapadnim tržištima iznimno je nisko (u SAD-u tek 3%), što pokazuje da korisnici AI rezultate dobivaju kao zadanu opciju, a ne kao vlastiti izbor. Lider