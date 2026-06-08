Korisnici bježe od Googleovog AI-ja, DuckDuckGo sve popularniji - Monitor.hr
Danas (17:00)

Nije svaki update nužno napredniji

Korisnici bježe od Googleovog AI-ja, DuckDuckGo sve popularniji

Nakon Googleove najave širenja AI prikaza u pretraživanju, DuckDuckGo je zabilježio skok instalacija u SAD-u od čak 18,1% u tjedan dana, dok je posjećenost njihove verzije bez AI-ja (noai.duckduckgo.com) porasla za 22,7%. Neki kritičari upozoravaju da Googleove tvrdnje o zadovoljstvu korisnika proizlaze isključivo iz vlastitih, naručenih istraživanja. Ona mjere opću upotrebu alata, a ne stvarnu želju za AI odgovorima. Povjerenje u točnost AI-ja na ključnim zapadnim tržištima iznimno je nisko (u SAD-u tek 3%), što pokazuje da korisnici AI rezultate dobivaju kao zadanu opciju, a ne kao vlastiti izbor. Lider


Slične vijesti

02.11.2025. (23:00)

Tvoj browser sada zna što želiš prije nego što i sam shvatiš

Novi AI preglednici: surfanje bez (suvišnih) klikanja

AI preglednici postaju osobni asistenti koji pretražuju, sažimaju i organiziraju sadržaj umjesto korisnika. ChatGPT Atlas nudi projekte, arhive i Agent Mode; Perplexity Comet kombinira točne odgovore i blokadu oglasa; Kosmik spaja preglednik i vizualni mozak; Dia personalizira iskustvo i pamti navike; a BrowserOS, otvorenog koda, omogućuje da preglednik izvršava zadatke prema tekstualnim uputama. Umjesto klikanja i guglanja, nova generacija “agentnih” preglednika obećava da će misliti – i raditi – umjesto tebe. ZDNET