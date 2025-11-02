Tvoj browser sada zna što želiš prije nego što i sam shvatiš

AI preglednici postaju osobni asistenti koji pretražuju, sažimaju i organiziraju sadržaj umjesto korisnika. ChatGPT Atlas nudi projekte, arhive i Agent Mode; Perplexity Comet kombinira točne odgovore i blokadu oglasa; Kosmik spaja preglednik i vizualni mozak; Dia personalizira iskustvo i pamti navike; a BrowserOS, otvorenog koda, omogućuje da preglednik izvršava zadatke prema tekstualnim uputama. Umjesto klikanja i guglanja, nova generacija “agentnih” preglednika obećava da će misliti – i raditi – umjesto tebe. ZDNET