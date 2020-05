Francuski novinar i publicist Frédéric Martel u svojoj novoj knjizi “In the Closet of the Vatican” (“U vatikanskom ormaru”) koja će izaći idućeg tjedna tvrdi da je 80 posto svećenika koji rade u Vatikanu homoseksualne orijentacije, ali da nisu nužno i seksualno aktivni, piše The Guardian.