Kardinali broje, Duh Sveti odlučuje

Knjiga Willpower: Rediscovering the Greatest Human Strength psihologa Roya F. Baumeistera o samokontroli “naučila me je da imam određenu količinu snage volje koju se može iscrpiti, ali i nadupuniti, što je oboje jako važno znati i razumjeti kao sportaš koji pokušava pomaknuti granice i poboljšati se. Naučila me je i da je okej i jako jažno spavati”, kaže atletičarka Alexi Pappas o knjizi koja mu je “promijenila život”. Časopis Outside navodi 10 avanturista – i 10 knjiga što su im život promijenile.