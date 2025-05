Raj je vječan, ali mirovinski fond nije

Papa Franjo, rođen kao Jorge Mario Bergoglio 17. prosinca 1936. godine u Buenos Airesu, potječe iz obitelji talijanskih imigranata. Zaređen je za svećenika 1969., a četiri godine kasnije položio je doživotne zavjete u isusovačkom redu. Papom postaje nakon ostavke Benedikta XVI. Prvi je papa Argentinac, s američkog kontinenta i Zemljine užne polutke. Preuzeo je Crkvu u izazovnom razdoblju, kada su je potresali skandali, osobito oni povezani sa seksualnim zlostavljanjem. Često je kritizirao Crkvu zbog, kako je rekao, prevelike opsjednutosti pitanjima homoseksualnosti, pobačaja i kontrole rađanja. Ipak, ostao je vjerni zagovornik tradicionalne obitelji i protivnik pobačaja. Godine 2019. postao je prvi papa koji je posjetio Arapski poluotok, kolijevku islama, promičući mir i vjersku toleranciju. HRT

“Good morning and happy Easter.” The moment Pope Francis appears at the balcony overlooking St. Peter’s Square before handing over his Urbi et Orbi to the master of ceremonies to read. pic.twitter.com/3ALrD9AY5A

