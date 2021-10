'Ovaj zrakoplov dizajnirali su klauni koje su nadzirali majmuni'

“Zato što je prestao priskrbljivati masama, a kad se to dogodi masa se pobuni protiv kapitalizma”, rekao je Raghuram Rajan, bivši indijski guverner i bivši glavni ekonomist MMF-a. Kaže on da si vlade ne mogu priuštiti ignoriranje društvenih nejednakosti, kad razmišljaju o ekonomiji. Rajan je glavni kandidat za novog guvernera Bank of England.