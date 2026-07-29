Kraftwerk u Pulskoj areni - prvi samostalni nastup u Hrvatskoj - Monitor.hr
Danas (20:00)

Glazbena elektrana

Kraftwerk u Pulskoj areni – prvi samostalni nastup u Hrvatskoj

U okviru nastupa pionira elektroničke glazbe koji je trajao točno dva sata izveli su dobro uvježbanu setlistu od dvadesetak pjesama, uz neizbježnu ‘The Robots’ na bis. Hitovi poput ‘Autobahn’ i ‘Computer Love’ bili su popraćeni uobičajeno minimalističkim, ali efektnim projekcijama na video zidu. Koncert su otvorili spuštanjem svemirskog broda. tportal, Glas Istre, Ravno do dna


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Roboti iz Ruhrske doline na struju i kreativni pogon

Sve je počelo jednom radikalnom idejom: napraviti glazbu bez gitara i frontmena kojem publika kliče

Kako stoji u knjizi Uwea Schüttea “Kraftwerk: Glazba budućnosti”, kod nas nedavno objavljenoj u izdanju Rockmarka, biograf David Buckley opisao je Kraftwerk kao “potpuno teorijsko poništenje većine prethodnika i načela na kojima se temeljila moderna rock glazba”. Sve je počelo kad su se Ralf Hütter, sin tekstilnog trgovca iz Krefelda, i Florian Schneider, sin arhitekta Paula Schneider-Eslebena, upoznali na ljetnom tečaju glazbe 1968. u Remscheidu. Hütter je svirao klavir, Schneider flautu, ali obojicu je mučilo isto pitanje: zašto ne postoji glazba koja zvuči kao Njemačka tog vremena, kao industrijski pejzaž Ruhrske regije, kao čovjek pred strojem? Album “Autobahn” iz 1974. bio je pravi tektonski pomak. Naslovna, 23-minutna skladba oponaša vožnju autocestom, a karakteriziraju je motorni šumovi i trube. Veliki fan izdanja bio je i David Bowie, koji je u to doba živio u Berlinu.

Osim što su bili pioniri i vizionari po pitanju tema koje su obrađivali u svojoj glazbi, Kraftwerk je bio drukčiji bend jer se služio svojim robotiziranim imidžem kao zaštitom privatnosti, ali i kao komentarom na sve veću mehanizaciju društva. Jutarnji uoči velikog koncerta u pulskoj Arreni…

30.03. (22:00)

Njemački 'Born to be wild'

Autobahn: Kako je 22-minutna Kraftwerka pjesma postala remekdjelo rane elektroničke glazbe

Kroz 22 minute, ovaj „zvučni putopis” simbolizirao je osobnu slobodu i postavio temelje za elektroničku pop glazbu. Utjecao je na velikane poput Davida Bowieja i Briana Enoa, otvorivši vrata žanrovima od synth-popa do techna, čime je Njemačku trajno upisao na kartu glazbene avangarde. Spajajući tada skupi Minimoog sintetizator s flautom i terenskim snimkama vožnje, stvorili su dotad nečuven spoj tehnologije i pop-strukture. Open Culture

22.02.2024. (23:00)

Nijemi film u novom ruhu

Karl Bartos: The Cabinet of Dr. Caligari – Bivši Kraftwerk robot u sasvim novoj i neočekivanoj varijanti remakea soundtracka prastarog horror filma

Glavno pitanje za sve vas je jeste li gledali jedan od prvih horor filmova “Kabinet doktora Caligarija” iz davne 1920. u režiji njemačkog Robert Weinea koji je, između ostalog, imao veliki utjecaj na Davida Bowiea, Peter Murphyja i Klaus Nomija? Od prije više 100 godina, prije Hitlerove ere, nijemi film za koji je uloženo tada ogromnih 12 i pol tisuća dolara, a zaradio je samo skromnih, nepunih 5 tisuća jer je svijet još uvijek bio pod dojmovima Prvog svijetskog rata i ignoriranja njemačke kinematografije. Nekadašnji član Kraftwerka se prihvatio opsežnog zadatka da u svome studiju u Hamburgu napravi novi soundtrack, a ovo je rezultat. Terapija

30.08.2022. (22:00)

We are the robots

Mensch-Maschine: 50 godina Kraftwerka

Na livadi ispred bonnskog sveučilišta okupilo se, po navodima organizatora, 25.000 ljudi. Ali bez obzira na masu ljudi, bilo je gotovo obiteljsko druženje. Opuštena atmosfera, bez stresa, ljudi u majicama s motivom „Autobahna”, crvenim košuljama i crnim kravatama ili biciklističkim majicama „Tour de France” dočekali su zalazak sunca prepričavajući neke prijašnje koncerte. Uglavnom starija publika, ali bilo je i očeva s maloljetnom djecom, djedova s unučadi, Kraftwerk spaja generacije. I svi nose 3D-naočale. Nije samo slika 3D. Već i ton. A ton je impresivan. Deutsche Welle

21.09.2021. (17:00)

Ipak se kreće!

Lana Del Rey i Kraftwerk otvorili ‘novu sezonu’ Albuma tjedna, odaziv je obećavajuć

Nakon ljetne stanke ponovno je krenula popularna tema Foruma.hr s albumima na Glazbi, a u prvom glasanju nakon pauze izjednačeni su na vrhu bili Lana Del Rey s albumom Ultraviolence i Kraftwerkov album Kraftwerk 2. Naizgled suprotnih glazbenih izričaja, dojmovi forumaša su uglavnom pozitivni za oba albuma, iako ih ima različitih. Ja sam uvijek mislio da je ovo neki klasični sladunjavi pop, ali sam bio malo u krivu bio ipak jer nije uopće loše. Ima nešto solidno u tome, rekao je jedan forumaš za Lanu Del Rey. Neobičan i kreativan album, ali zvuk je također jednostavan. Prije albuma ih je napustio bubnjar pa mislim da razlog te jednostavnosti dijelom leži u tome, komentira se pak Kraftwerk. Izglasani su i novi albumi tjedna, i to od Tame Impala kao i prvi album Leta 3.

07.05.2020. (08:30)

Doktor muzičke arhitekture

Umro Florian Schneider, jedan od osnivača Kraftwerka

Florian Schneider, jedan od osnivača legendarnog i iznimno utjecajnog elektroničkog benda Kraftwerk, preminuo je u 73. godini. Kraftwerk je bio jedan od predvodnika njemačke glazbene scene početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća, okupljene oko naziva krautrock, kao i pionir elektroničke glazbe općenito. Početak popisa glazbenika na koje su Kraftwerk utjecali – David Bowie, Depeche Mode, New Order, Daft Punk, Coldplay, Jay-Z, Dr Dre… NME

30.08.2018. (20:22)

Kraftwerk sinoć u pulskoj Areni

Imali smo priliku čuti njihov najbolji album “The Man-Machine” gotovo u cijelosti, a najvatrenije su, očekivano, prihvaćeni hitovi “The Model” i “The Robots” kojom je otvoren poduži bis. Naravno, nije moglo proći ni bez “Autobahna” i “Trans Europe Express”, a svirali su i teme sa soundtracka Tour de Francea. U odnosu na studijske snimke s aktualnog 3D kompleta, Kraftwerk uživo ne donosi mnoge razlike u zvuku uživo. Njihov retrofuturizam zvuči još uvijek atraktivno, premda je većinom mlada publika koja se rodila mnogo poslije dana ponosa i slave ovog benda tijekom njihovog gotovo dvosatnog nastupa zasigurno postala željna malo žešćih ritmova. – piše o koncertu Krafwerka jučer Ivan Laić za Ravno do dna.

08.02.2018. (06:56)

Glazbeni revolucionari Kraftwerk otvaraju Dimensions u Pulskoj Areni

22.01.2018. (21:50)

Roboti i ljudi

Kraftwerk u Ljubljani 22. veljače, bend koji je predvidio budućnost

Nijedan sastav popularne glazbe nije tako precizno ‘predvidio’ budućnost poput Kraftwerka. Već su sami naslovi njihovih albuma i skladbi sugerirali ujedinjenu Europu, informatičke autoceste, humanoidne robote, kompjutorski svijet i to prije masovne uporabe kompjutera, ulaska robotike u velik broj najrazličitijih tvrtki i pojave interneta. Njihova pojava i dizajn, zvuk i glazbene ideje, skladbe i stil djelovali su poput znanstvene fantastike, piše Aleksandar Dragaš za Jutarnji, prisjećajući se razgovora s članovima iz 2004. Kraftwerk inače nastupa 22. veljače u Ljubljani.