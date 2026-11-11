Medeni mjesec uskoro završava
Kraj razdoblja tolerancije: Porezna uprava počinje kažnjavati pogreške u eRačunima
Porezna uprava završava razdoblje tolerancije i opomena za poduzetnike koji su 1. siječnja 2026. ušli u sustav Fiskalizacije 2.0 te prelazi na redovito kažnjavanje prekršaja. Zbog visoke prilagođenosti sustavu s više od 330.000 korisnika, ubuduće će se strogo kontrolirati KPD oznake, točnost podataka i kašnjenja pri fiskalizaciji. Kazne za neizdavanje ili neprovođenje fiskalizacije eRačuna iznose od 3.980 do čak 66.360 eura. Od 1. siječnja 2027. obveza eRačuna širi se i na poduzetnike izvan registara PDV-a, za koje započinje novi edukativni period uz besplatnu aplikaciju MIKROeRAČUN. Poslovni, tportal