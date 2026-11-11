Medeni mjesec uskoro završava

Kraj razdoblja tolerancije: Porezna uprava počinje kažnjavati pogreške u eRačunima - Monitor.hr
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Kraj razdoblja tolerancije: Porezna uprava počinje kažnjavati pogreške u eRačunima

Porezna uprava završava razdoblje tolerancije i opomena za poduzetnike koji su 1. siječnja 2026. ušli u sustav Fiskalizacije 2.0 te prelazi na redovito kažnjavanje prekršaja. Zbog visoke prilagođenosti sustavu s više od 330.000 korisnika, ubuduće će se strogo kontrolirati KPD oznake, točnost podataka i kašnjenja pri fiskalizaciji. Kazne za neizdavanje ili neprovođenje fiskalizacije eRačuna iznose od 3.980 do čak 66.360 eura. Od 1. siječnja 2027. obveza eRačuna širi se i na poduzetnike izvan registara PDV-a, za koje započinje novi edukativni period uz besplatnu aplikaciju MIKROeRAČUN. Poslovni, tportal


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Računalna sigurnost postaje sve važnija jer gotovo svi segmenti poslovanja ovise o digitalnim sustavima. Posebno je problematično posredovanje eRačuna, koje uskoro postaje obvezno za sve tvrtke u Hrvatskoj, a zakon ne propisuje minimalne sigurnosne standarde za informacijske posrednike. Primjeri servisa Hrvatske pošte i Tvoj-Eračun pokazuju da je moguće registrirati korisnički račun bez provjere identiteta i koristiti bilo koji OIB, što omogućuje slanje lažnih računa gotovo svima.

To otvara mogućnost kompromitacije povjerljivih poslovnih podataka, uključujući popise kupaca, cijene, uvjete plaćanja i količine robe. Posljedice uključuju financijske i reputacijske rizike te potencijalne prijevare poput promjene IBAN-a na računu. Trenutni sustav fiskalizacije prebacuje odgovornost sigurnosti na korisnike i informacijske posrednike, dok je minimalna provjera praktički nepostojeća. Poduzeća moraju kreirati interne procese za provjeru autentičnosti i točnosti zaprimljenih eRačuna. Upozorava stručnjak za sigurnost Marko Rakar sa svog bloga (prenijeli i na Indexu).

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Fiskalizacija 2.0: Nova pravila, stara zbrka

Od 1. siječnja 2026. svi poduzetnici morat će izdavati i zaprimati eRačune putem odabranih informacijskih posrednika, no tvrtka Moj eRačun uspjela je taj prijelaz pretvoriti u malu aferu. Masovno su poslali zahtjeve poduzetnicima sugerirajući registraciju bez njihova pristanka, što je izazvalo buru reakcija i upozorenje Porezne uprave. Stručnjaci upozoravaju da je ključno donijeti informirani izbor o pristupnoj točki i certifikatu te da će pravi test fiskalizacije 2.0 tek početi – kad se u sustav uključe stvarni računi. Netokracija… Za obrtnike paušalce još uvijek vrijedi prilagodba do 1.1.2027., pogotovo ako posluju samo s tvrtkama. U slučaju da posluju s fizičkim osobama, tada je fiskalizacija potrebna i za njih. Komentiraju na Forumu.

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Fiskalizacija 2.0: E-računi i KPD šifre obvezni od 2026. – Panike nema, čekajte studeni

Emisija, u kojoj gostuje Aleksandra Ignatoski iz Estus grupe, detaljno objašnjava “Fiskalizaciju 2.0” kao dio šireg cilja Europske unije (direktiva ViDA) da do 2030. godine unificira sustave poreznog izvještavanja. Ključna promjena je uvođenje obveznih e-računa u B2B poslovanju, pri čemu obveza za obveznike PDV-a stupa na snagu 1. 1. 2026.. Fokus fiskalizacije prelazi s načina plaćanja na kupca. Za paušaliste i obrtnike, to znači fiskalizaciju svih računa izdanih fizičkim osobama, neovisno o uplati na račun. Dodatna promjena je i obvezno korištenje KPD šifre na stavkama e-računa. Savjet je da nema panike, već da se pričekaju jasnije ponude i definiranje pravilnika, vjerojatno tijekom studenog. U razgovoru za YT emisiju Iza zastora